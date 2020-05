奧克蘭580公路三車連環相撞 兩名幼童死亡

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)580公路週四早上接近中午時分發生三車連環相撞的意外,兩名小童在車禍中喪命。

事發於早上11時半左右,地點在580公路西行線,在Lakeshore大街出口處附近。

加州公路巡警局稱,一輛白色本田Accord汽車,從後撞上一輛停在中間分隔欄的白色福特F-250汽車,福特汽車是一輛加州運輸局(CalTrans)租用的汽車,當時兩名僱員在車外進行維修工作。

本田汽車撞上福特汽車後,再被一輛白色豐田Sienna客貨車撞上,身處本田汽車的兩名幼童傷重不治。

身處本田汽車的另一名幼童也受傷,程度中等,駕車的女司機受重傷,已送院救治,其他涉及車禍的人士並沒有受傷,暫時未知車禍是否涉及酒精或藥物。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。