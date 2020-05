紐約州新型肺炎死亡人數破2萬 排4個國家之後

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診個案達到124萬,死亡人數超過75,000人,在疫情最嚴重的紐約州,死亡人數突破2萬。

紐約州有超過2萬人因為感染新型肺炎死亡,除了比全國任何地方都要多之外,在全球也只是排在4個國家之後。

紐約州是在3月14日通報第一宗死亡個案,但到4月初,就以每天800人死亡的比率急升,最近幾個星期以來,死亡數字有所下降,過去24小時,就有231人染疫死亡。

不過紐約州這個死亡數字,就沒有包括在紐約市的可能個案,紐約市今天有大約5,000多宗可能個案。

另外,新增住院個案也在前日星期二下跌至600人,比4月初的最高位3,181人大幅下跌八成。

紐約州長Andrew Cuomo表示,雖然紐約的確診和死亡數字都在下降,但還是下降的太慢。

另一方面,有消息傳出,聯邦疾病防控中心(CDC)原本準備了一份文件,詳細列出怎樣可以讓美國安全復市,這份17頁的文件,詳細列明一些像學校、餐廳、教堂和其他機構,怎樣做才可以安全重開。

不過消息指,白宮以文件過分詳細為理由,拒絕接納,說不適用於情況不同的各個州。

有CDC官員表示,雖然是白宮要求他們制定指引,但他們也已經表明,不會實行CDC的指引,CNN更引述這名官員說,他們已經習慣了白宮會要求某些東西,然後就出現混亂。

傳統上在公共衛生的問題上,都是由CDC發消息和指引,不過在這次的新型肺炎疫情,CDC就接近兩個月沒有舉行正式的記者會。

CDC總監雖然也是白宮抗疫小組成員,但卻很少公開露面。

