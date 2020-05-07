紐約州新型肺炎死亡人數破2萬 排4個國家之後

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診個案達到124萬，死亡人數超過75,000人，在疫情最嚴重的紐約州，死亡人數突破2萬。

紐約州有超過2萬人因為感染新型肺炎死亡，除了比全國任何地方都要多之外，在全球也只是排在4個國家之後。

紐約州是在3月14日通報第一宗死亡個案，但到4月初，就以每天800人死亡的比率急升，最近幾個星期以來，死亡數字有所下降，過去24小時，就有231人染疫死亡。

不過紐約州這個死亡數字，就沒有包括在紐約市的可能個案，紐約市今天有大約5,000多宗可能個案。

另外，新增住院個案也在前日星期二下跌至600人，比4月初的最高位3,181人大幅下跌八成。

紐約州長Andrew Cuomo表示，雖然紐約的確診和死亡數字都在下降，但還是下降的太慢。

另一方面，有消息傳出，聯邦疾病防控中心（CDC）原本準備了一份文件，詳細列出怎樣可以讓美國安全復市，這份17頁的文件，詳細列明一些像學校、餐廳、教堂和其他機構，怎樣做才可以安全重開。

不過消息指，白宮以文件過分詳細為理由，拒絕接納，說不適用於情況不同的各個州。

有CDC官員表示，雖然是白宮要求他們制定指引，但他們也已經表明，不會實行CDC的指引，CNN更引述這名官員說，他們已經習慣了白宮會要求某些東西，然後就出現混亂。

傳統上在公共衛生的問題上，都是由CDC發消息和指引，不過在這次的新型肺炎疫情，CDC就接近兩個月沒有舉行正式的記者會。

CDC總監雖然也是白宮抗疫小組成員，但卻很少公開露面。

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