紐約數十兒童出現神袐病症 疑與新型肺炎病毒有關

【KTSF 江良慧報導】

在紐約，懷疑與新型肺炎病毒有關、影響兒童的一種神秘的病症，導致總共64名兒童要入院治療，而一項最新調查發現，紐約大部分的新增病例，都是一些留守家中的非必要服務員工。

紐約市長白思豪週二表示，當地有至少15名2歲至15歲的兒童，因為發炎疾病要留醫，病症和一種罕見的血管失調川崎症候群類似，15個患者中有4個對新型肺炎測試有陽性反應，陰性反應的人當中，6個有新型肺炎病毒抗體，顯示他們可能早前曾受感染。

紐約州官員週三也表示，全州總共有64宗類似的個案。

另一方面，紐約州長Andrew Cuomo週三公佈一項有關每天新入院患者的初步調查結果，顯示大部分的新增患者都無需上班。

紐約州實施嚴格的社區隔離已經有6個星期，但當地目前仍然是每天有約600宗入院的新增個案，州長因此希望透過調查，對新增病人有更深了解，有助調整抗疫方針針對高風險的人。

但結果發現，大部分的新症病人，並非預期中要在疫情期間乘坐公車出外工作的必要服務員工，反而是一些留在家中，無需工作的人和較年長的人，當中接近75%是51歲或以上。

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