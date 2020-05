紐約數十兒童出現神袐病症 疑與新型肺炎病毒有關

【KTSF 江良慧報導】

在紐約,懷疑與新型肺炎病毒有關、影響兒童的一種神秘的病症,導致總共64名兒童要入院治療,而一項最新調查發現,紐約大部分的新增病例,都是一些留守家中的非必要服務員工。

紐約市長白思豪週二表示,當地有至少15名2歲至15歲的兒童,因為發炎疾病要留醫,病症和一種罕見的血管失調川崎症候群類似,15個患者中有4個對新型肺炎測試有陽性反應,陰性反應的人當中,6個有新型肺炎病毒抗體,顯示他們可能早前曾受感染。

紐約州官員週三也表示,全州總共有64宗類似的個案。

另一方面,紐約州長Andrew Cuomo週三公佈一項有關每天新入院患者的初步調查結果,顯示大部分的新增患者都無需上班。

紐約州實施嚴格的社區隔離已經有6個星期,但當地目前仍然是每天有約600宗入院的新增個案,州長因此希望透過調查,對新增病人有更深了解,有助調整抗疫方針針對高風險的人。

但結果發現,大部分的新症病人,並非預期中要在疫情期間乘坐公車出外工作的必要服務員工,反而是一些留在家中,無需工作的人和較年長的人,當中接近75%是51歲或以上。

