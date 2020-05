【KTSF 張麗月報導】

受到疫情衝擊,零售業大部份都沉寂蕭條,繼服裝零售商J.Crew幾天前申請破產保護之後,有過百年歷史的名店Neiman Marcus集團週四也申請破產保護。

Neiman Marcus表示,需要進行業務重組,以避免清盤,不過集團將來的前途仍然不明朗,集團現時的債務有40億元。

有業內人士推測,Neiman Marcus可能會關閉部份分店,以節省成本來維持營運。

有分析指出,Neiman Marcus申請破產,意味著將零售商借貸違約情況推向歷史新高,這個違約比率可能升至13%。

消息說,申請破產不會影響零售店何時重開的時間表。

