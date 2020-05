【KTSF】

奧克拉荷馬市一間麥當努快餐店發生槍擊案,一名女顧客因不滿未能在店內進食,竟向店內的職員開槍,事故導致多人受傷。

因應疫情,麥當努快餐店暫時不准食客在店內用餐,只能買外賣,店員告訴該名女顧客進餐區仍然關閉後,女顧客竟拒絕離開,並與店員發生肢體衝突,之後女顧客步出店外,但不久持槍折返,不由分說在店內開槍。

奧克拉荷馬市警方稱,一名店員肩膀中槍,另一人手臂中槍,二人沒有生命危險,另外一名店員與女顧客糾纏期間頭部受傷,3名店員已全部送院治療,女顧客已被捕。

