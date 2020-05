史丹福學者分析新冠肺炎疫情下美中台關係（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府近日針對新冠病毒的源頭,以及中國政府的責任問題,不斷向中國開炮,使得美中關係雪上加霜,與此同時,美國也不斷為台灣發聲,呼籲世衛組織(WHO)讓台灣加入,並出席今年的世界衛生大會(WHA),究竟這場新冠肺炎疫情如何影響到美中台關係的變化?

美中兩國近期為了新冠病毒源自何處持續針鋒相對,也讓已經因為貿易戰而緊張的美中關係更進一步惡化。

史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門(Larry Diamond)說:「不管是因為實驗室意外,或是因為野味市場意外,它雖然由意外事件而起,卻演變成為全球政治災難,因為中共的威權主義和疏忽。」

學者認為這次的疫情,讓美國跟其他國家對中國提供失實資訊和說詞有了廣泛的警覺,但是也不代表美國能從中獲益。

戴雅門說:「在病毒問題上,我不認為我們會獲益於對中國展開地緣政治戰,或經濟戰。」

在美國向中國究責的同時,台灣因為成功的抗疫經驗受到國際間的肯定,也更拉近與美國的關係,近期台灣是否應加入世衛組織(WHO)的議題受到熱議。

戴雅門說:「目前的論點是說,在全球公衛領域內,中國應暫停所有的地緣政治招數,這是最起碼應該預期的。」

史丹福大學胡佛研究所的「台灣在印太地區計畫」,週四上午舉行網上論壇,以台灣防疫為主題,探討這次台灣及早啟動,防疫措施並防堵疫情擴散的成功經驗,台灣副總統陳建仁也將在論壇上發表視訊演講。

主辦活動的戴雅門指出,如果純粹從科學和醫學的角度來看,相信多數人都不反對讓台灣加入世衛,不過這個問題卻充滿政治因素,儘管美國和多個歐洲國家都相繼為台灣發聲,支持台灣加入世衛,但只要中國政府仍是會員,就很難做到。

戴雅門說:「我會說在當前由習近平的共產黨領導,與目前中國的策略來說,我看不出中國有望要改變立場,但有時候我認為,美國和其他自由民主國家,應該從事並倡議正確的事情,即便它看來是個遙遠的夢。」

新冠肺炎疫情已經改變了美中台三方關係,讓美國更加向台灣傾斜,談到疫情過後的三方關係,學者表示擔憂。

戴雅門說:「我對於未來幾年是很擔憂的,我認為習近平取消任期限制,將自己置於非常艱難的處境。」

從事國際政治與軍事研究的戴雅門認為,隨著習近平政府加強中央集權與軍事擴充,台灣在兩岸關係上處境將更危險,美國有必要在台灣關係法的基礎上協防台灣,並加強軍事交流。

