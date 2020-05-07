史丹福學者分析新冠肺炎疫情下美中台關係（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府近日針對新冠病毒的源頭，以及中國政府的責任問題，不斷向中國開炮，使得美中關係雪上加霜，與此同時，美國也不斷為台灣發聲，呼籲世衛組織（WHO）讓台灣加入，並出席今年的世界衛生大會（WHA），究竟這場新冠肺炎疫情如何影響到美中台關係的變化？

美中兩國近期為了新冠病毒源自何處持續針鋒相對，也讓已經因為貿易戰而緊張的美中關係更進一步惡化。

史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）說：「不管是因為實驗室意外，或是因為野味市場意外，它雖然由意外事件而起，卻演變成為全球政治災難，因為中共的威權主義和疏忽。」

學者認為這次的疫情，讓美國跟其他國家對中國提供失實資訊和說詞有了廣泛的警覺，但是也不代表美國能從中獲益。

戴雅門說：「在病毒問題上，我不認為我們會獲益於對中國展開地緣政治戰，或經濟戰。」

在美國向中國究責的同時，台灣因為成功的抗疫經驗受到國際間的肯定，也更拉近與美國的關係，近期台灣是否應加入世衛組織（WHO）的議題受到熱議。

戴雅門說：「目前的論點是說，在全球公衛領域內，中國應暫停所有的地緣政治招數，這是最起碼應該預期的。」

史丹福大學胡佛研究所的「台灣在印太地區計畫」，週四上午舉行網上論壇，以台灣防疫為主題，探討這次台灣及早啟動，防疫措施並防堵疫情擴散的成功經驗，台灣副總統陳建仁也將在論壇上發表視訊演講。

主辦活動的戴雅門指出，如果純粹從科學和醫學的角度來看，相信多數人都不反對讓台灣加入世衛，不過這個問題卻充滿政治因素，儘管美國和多個歐洲國家都相繼為台灣發聲，支持台灣加入世衛，但只要中國政府仍是會員，就很難做到。

戴雅門說：「我會說在當前由習近平的共產黨領導，與目前中國的策略來說，我看不出中國有望要改變立場，但有時候我認為，美國和其他自由民主國家，應該從事並倡議正確的事情，即便它看來是個遙遠的夢。」

新冠肺炎疫情已經改變了美中台三方關係，讓美國更加向台灣傾斜，談到疫情過後的三方關係，學者表示擔憂。

戴雅門說：「我對於未來幾年是很擔憂的，我認為習近平取消任期限制，將自己置於非常艱難的處境。」

從事國際政治與軍事研究的戴雅門認為，隨著習近平政府加強中央集權與軍事擴充，台灣在兩岸關係上處境將更危險，美國有必要在台灣關係法的基礎上協防台灣，並加強軍事交流。

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