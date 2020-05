暑假如想外出旅行 疫情下安排行程時要注意甚麼（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

暑期就要到了,一些航空公司也開始推出廉價機票吸引旅客,但在疫情之下,如果大家想外出旅行,需要注意哪些問題呢?

每年暑期,都是許多人期盼的旅遊度假旺季,但是在疫情之下,跨州或跨國的旅行仍有諸多限制,因此最可行的旅行,應該是在州內範圍的自駕遊。

目前加州和灣區仍處於居家抗疫令階段,所有州內露營的公園和區域仍然關閉,不接受任何預定。

旅遊租屋平台Airbnb雖然仍接受預訂,但外出旅遊最快能在甚麼時候成行,遊客仍要密切留意州和地方政府的最新指引。

至於6月是否能解除居家抗疫令以及旅行限制,目前仍是未知數,所以現在就計劃6月份的度假行程仍為時過早,存在很多不確定因素,因為即使5月31日之後州府准許在州內旅行,但是各地方政府仍有自己的衛生防疫規定,所以遊客計劃出遊前必須查看目的地都有哪些旅遊限制。

而且聯邦疾病防控中心(CDC)也不建議現階段做非必要的跨州旅行,因為全美所有州都有確診案例,而且某些地區仍是社區傳染的高危地區,一旦流動人口增加,也會增加病毒傳染機率。

度假勝地夏威夷,現在仍然限制遊客前往,非夏威夷居民抵達當地後,必須先隔離14天,因此在當地政府尚未宣佈解封旅遊禁令前,旅客應想清楚是否要到夏威夷度假。

至於明年,甚至未來兩、三年的旅遊業會怎樣,業內人士估計,在沒有疫苗研發成功前,旅遊業很難恢復到疫情之前的蓬勃景象,而且旅行的諸多限制,也會給旅程增添煩惱,例如要遮蓋臉部;保持社交距離。

在機場的安檢程序可能要花更多時間,除了隨身的危險品檢查,還將增加旅客體溫檢測,有些機場已開始使用化學噴霧消毒,或紫外線殺菌等健康防疫程序。

另外,即使疫情過後,機票、酒店和租車價格也可能上漲,因為這些公司受疫情影響,虧損嚴重,不可能再如往常一樣提供折扣,而住酒店也許不再是一種享受,酒店為保護客人健康,也要控制房間間隔,以及公共區域的活動空間,尤其是游泳池和電梯,很難保持應有的社交距離。

業內人士表示,今年暑期最可行的應該是州內或鄰州的自駕遊,而且汽油價格便宜,但不要去人多擁擠的遊樂場和主題公園,可以選擇有後院、離海灘,或湖邊較近的渡假屋。

至於機票方面,美國三家廉價航空公司Frontier、Allegiant、Southwest,現階段分別推出今年暑期促銷廉價機票,單程最低價分別是11元、24元和49元。

不過有分析人士認為,由於航空公司因應疫情都有較靈活的改期和退票政策,所以即使現在購買便宜機票的旅客,也可能是為以後的旅行做打算。

