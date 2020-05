【KTSF】

東岸賓夕凡尼亞州匹茲堡市一名研究新型冠狀病毒細胞機制的華裔副教授,被另一名華裔男子殺害,而疑兇也死亡,警方暫時將案件列為謀殺自殺案處理,正調查案件動機。

《華盛頓郵報》報導指,遇害的37歲研究副教授Bing Liu,於上週六中午在住所被46歲的男子Hao Gu開多槍殺害。

警方向《華盛頓郵報》透露,行兇之後Gu就回到停泊在案發現場100碼外的汽車,吞槍自殺。

Bing Liu的住所沒有財物失竊,警方仍然調查案件動機。

Bing Liu工作的匹茲堡大學醫學院發聲明表示,Liu正在研究新冠狀病毒的細胞機制,並即將有重大的發現,校方表示會繼續完成Liu的研究。

