舊金山有熱心市民組自衛隊巡邏華埠保護長者

【KTSF 陳嘉琪報道】

因為擔心舊金山華埠治安的問題，多名熱心社區人士自發組成自衛隊天天巡邏華埠，他們試過追賊，又試過接觸無家可歸者，更多的時間是保護華埠的長者，但這些全部是沒有報酬的義務工作，是什麼驅使他們繼續巡邏呢？

聯合維和團創辦人雷千紅（Leanna Louie）說：「因為長者他們又走不快，沒有力，抵抗不到，如果有什麼事的話，所以我們經常在Pacific街夾Grant街這個角落看著他們。」

現在是月初，加上要保持社交距離，華埠多間銀行門口每天都有不少長者排隊領取補助金。

因為擔心長者領錢後可能被人搶劫，「聯合維和團」的其中一項工作就是在銀行附近巡邏。

雷千紅說：「我們不想見到一些人在此被打，或者搶劫這些事，因為之前有發生過，我們會怕繼續有這些事情發生，如果沒有人在此巡邏的話，就會越來越多，特別是總統說了這是中國病毒，讓其他人更歧視我們中國人。」

雷千紅表示，過去一年，聽到華埠發生多宗震驚社區的罪案，加上新型冠狀病毒引發針對亞裔社區的歧視，她與幾位朋友開始在社交網站上討論巡邏保護華埠的可能性，在灣區居家抗疫令生效後幾天，雷千紅就開始巡邏，維和團由最初幾名成員，發展到今天有20多人。

雷千紅與部分成員曾經參軍，亦有成員是受訓的保安員，她指出，維和團並不是要干涉警方的工作，主要做的是觀察及錄下任何可疑的事，然後報警。

雷千紅表示，幾星期前，他見到一個可疑人士在一間銀行附近徘迴了很久，可疑人士突然間蹲下來，雷千紅覺得他行為奇怪，就打算上前問過究竟，但對方一見到雷千紅他們就立即離開。

雷千紅說：「雖然我不知道是否做了很多好事，這些人他怕，他走了，這是好事來的。」

維和團是義工始終不是執法人員，過去6星期，他們曾經向一名偷竊的無家可歸者噴胡椒噴霧。

雷千紅說：「他偷竊後，我們叫他放回去，講了三次 第三次他就放回去，他放回去後就罵我們，說粗口，我們就叫他離遠一點，不要繼續在這生事，本來他是行開了，但之後又再回來，恐嚇我們，我們叫他不要行近我們，我就說，你再行過來，我會噴你的，他不停的走過來，好像想撲過來，之後我們就噴他。」

有商戶表示，除了警方外，亦很感激維和團義務保護華埠，但他亦擔心義工的安全。

華埠商戶協會會長邵旗謙（Ed Siu）說：「假使有犯法或肢體上有衝撞，或者是行為上的失當，如果他們判斷，或者做得不好，或者去制止某一件事，造成法律上的衝突，這是我們基本上很擔心的問題。」

維和團的成員大部分都有正職，居家抗疫令完結後，現在巡邏的人未必能繼續，因此雷千紅正招募新血，希望未來能代替他們保護華埠。

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