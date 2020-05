舊金山有熱心市民組自衛隊巡邏華埠保護長者

【KTSF 陳嘉琪報道】

因為擔心舊金山華埠治安的問題,多名熱心社區人士自發組成自衛隊天天巡邏華埠,他們試過追賊,又試過接觸無家可歸者,更多的時間是保護華埠的長者,但這些全部是沒有報酬的義務工作,是什麼驅使他們繼續巡邏呢?

聯合維和團創辦人雷千紅(Leanna Louie)說:「因為長者他們又走不快,沒有力,抵抗不到,如果有什麼事的話,所以我們經常在Pacific街夾Grant街這個角落看著他們。」

現在是月初,加上要保持社交距離,華埠多間銀行門口每天都有不少長者排隊領取補助金。

因為擔心長者領錢後可能被人搶劫,「聯合維和團」的其中一項工作就是在銀行附近巡邏。

雷千紅說:「我們不想見到一些人在此被打,或者搶劫這些事,因為之前有發生過,我們會怕繼續有這些事情發生,如果沒有人在此巡邏的話,就會越來越多,特別是總統說了這是中國病毒,讓其他人更歧視我們中國人。」

雷千紅表示,過去一年,聽到華埠發生多宗震驚社區的罪案,加上新型冠狀病毒引發針對亞裔社區的歧視,她與幾位朋友開始在社交網站上討論巡邏保護華埠的可能性,在灣區居家抗疫令生效後幾天,雷千紅就開始巡邏,維和團由最初幾名成員,發展到今天有20多人。

雷千紅與部分成員曾經參軍,亦有成員是受訓的保安員,她指出,維和團並不是要干涉警方的工作,主要做的是觀察及錄下任何可疑的事,然後報警。

雷千紅表示,幾星期前,他見到一個可疑人士在一間銀行附近徘迴了很久,可疑人士突然間蹲下來,雷千紅覺得他行為奇怪,就打算上前問過究竟,但對方一見到雷千紅他們就立即離開。

雷千紅說:「雖然我不知道是否做了很多好事,這些人他怕,他走了,這是好事來的。」

維和團是義工始終不是執法人員,過去6星期,他們曾經向一名偷竊的無家可歸者噴胡椒噴霧。

雷千紅說:「他偷竊後,我們叫他放回去,講了三次 第三次他就放回去,他放回去後就罵我們,說粗口,我們就叫他離遠一點,不要繼續在這生事,本來他是行開了,但之後又再回來,恐嚇我們,我們叫他不要行近我們,我就說,你再行過來,我會噴你的,他不停的走過來,好像想撲過來,之後我們就噴他。」

有商戶表示,除了警方外,亦很感激維和團義務保護華埠,但他亦擔心義工的安全。

華埠商戶協會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「假使有犯法或肢體上有衝撞,或者是行為上的失當,如果他們判斷,或者做得不好,或者去制止某一件事,造成法律上的衝突,這是我們基本上很擔心的問題。」

維和團的成員大部分都有正職,居家抗疫令完結後,現在巡邏的人未必能繼續,因此雷千紅正招募新血,希望未來能代替他們保護華埠。

