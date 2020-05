紐森宣布為加州所有染疫員工提供工傷福利（視頻）

【KTSF】

加州的新型肺炎確診個案達58,800幾宗,州長紐森下令各縣為業主提供紓困措施,又宣布為所有行業的確診感染員工提供工傷福利。

加州週三再多95人死亡,累計死亡人數達到2,412人,確診個案達58,815宗。

紐森簽署行政命令,擴大所有必要服務員工的工傷福利,如果員工從3月19號起因工作而確診感染新型肺炎,不論員工從事哪個行業,都可獲得醫療和福利補貼。

另外,他又下令各縣為業主提供紓困措施,包括延後繳交地稅的截止日期,以及豁免遲交地稅的罰款。

州長紐森週三宣佈在州府網站http://Covid19.ca.gov新增了搜尋新型肺炎測試站平台,只要輸入自己的Zip code郵區編號,就可以找到最接近自己的測試站,另外他又指加州現時每日做到2.5萬個測試,至今有80萬人做了測試。

紐森被問到他有無違反居家令,叫人上門幫他剪頭髮,紐森回應指,他很久沒剪頭髮,又表示他的家人都有遵守居家令。

紐森預料週四將會公佈更多有關局部放寬居家令的詳情,計劃星期五開始重開一些零售店,進入第二階段。

但是被問到究竟加州的經濟可以幾時回升,重返疫情之前位置,紐森就預期可能要好長時間。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。