加州公布重開經濟新指引 紐森指首宗社區爆發源頭是修甲店

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森宣佈，週五局部放寬居家抗疫令，重開零售店等的行業，另外，紐森週四透露，加州首宗社區爆發病例發生在一間修甲店。

紐森宣佈週五起進入抗疫第二階段，重開包括零售、製造業和貨運等行業，不過規定所有行業必須要有防疫措施，例如零售店只限提供路邊取貨和送貨服務，以及增加消毒洗手液，製造業應關閉室內休息室，改為室外空間，貨運員工應帶備消毒洗手液和遮蓋口鼻。

紐森都表示，如果縣或市府想進一步重開更多商業，必須達到州府的新指引，這些指引包括：在14日內每一萬人當中，出現不超過一宗確診病例，以及無死亡個案；縣府必須在每1,000人當中，每日做到1.5個測試；有能力支援染病的員工，並提供足夠的保護裝備；每10萬人當中，做到15個追蹤確診者接觸紀錄；為至少15%無家可歸者提供臨時房屋；醫院可應付35%升幅的患者，以及有足夠保護裝備；護老院等照顧高危群眾的員工，有多過14日的保護裝備＇另外要作評估在甚麼情況下再收緊政策。

如果這個星期疫情無大幅上升，考慮下星期二公佈開放更多類型的行業，例如辦公室、堂食餐廳、商場和室外展覽等。

不過仍然有人認為，加州解封得不夠快，大批示威者週四去到沙加緬度首府集會，要求全面解封居家令。

另外，有記者在週四的例行記者會中，問紐森為何第二階段不開放修甲店，紐森就回應指，加州首宗社區傳播案例，就是發生在一間修甲店。

紐森說：「加州首宗社區傳播案例就是從修甲店開始，我希望提醒大家這件事，因此我覺得非常憂慮。」

但是紐森並無提及這個社區傳播究竟幾時發生。

加州再多92人死於新型肺炎，累計死亡人數2,504人，確診人數突破6萬宗，比週三多了大約3%。

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