加州公布重開經濟新指引 紐森指首宗社區爆發源頭是修甲店

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森宣佈,週五局部放寬居家抗疫令,重開零售店等的行業,另外,紐森週四透露,加州首宗社區爆發病例發生在一間修甲店。

紐森宣佈週五起進入抗疫第二階段,重開包括零售、製造業和貨運等行業,不過規定所有行業必須要有防疫措施,例如零售店只限提供路邊取貨和送貨服務,以及增加消毒洗手液,製造業應關閉室內休息室,改為室外空間,貨運員工應帶備消毒洗手液和遮蓋口鼻。

紐森都表示,如果縣或市府想進一步重開更多商業,必須達到州府的新指引,這些指引包括:在14日內每一萬人當中,出現不超過一宗確診病例,以及無死亡個案;縣府必須在每1,000人當中,每日做到1.5個測試;有能力支援染病的員工,並提供足夠的保護裝備;每10萬人當中,做到15個追蹤確診者接觸紀錄;為至少15%無家可歸者提供臨時房屋;醫院可應付35%升幅的患者,以及有足夠保護裝備;護老院等照顧高危群眾的員工,有多過14日的保護裝備'另外要作評估在甚麼情況下再收緊政策。

如果這個星期疫情無大幅上升,考慮下星期二公佈開放更多類型的行業,例如辦公室、堂食餐廳、商場和室外展覽等。

不過仍然有人認為,加州解封得不夠快,大批示威者週四去到沙加緬度首府集會,要求全面解封居家令。

另外,有記者在週四的例行記者會中,問紐森為何第二階段不開放修甲店,紐森就回應指,加州首宗社區傳播案例,就是發生在一間修甲店。

紐森說:「加州首宗社區傳播案例就是從修甲店開始,我希望提醒大家這件事,因此我覺得非常憂慮。」

但是紐森並無提及這個社區傳播究竟幾時發生。

加州再多92人死於新型肺炎,累計死亡人數2,504人,確診人數突破6萬宗,比週三多了大約3%。

