加州州長紐森週四宣布進一步放寬現行的居家抗疫令,週五起容許某些零售店重開,但只准店外取貨,不准顧客入內。

紐森表示,在疫情好轉下,加州可以踏入重啟經濟的第二階段,但可以重開的零售店,其實只佔整個零售業的一小部分,當中包括書店、成衣店、花店和體育用品店,但髮型屋、健身中心和辦公室屬於高風險,現階段仍未能重開,餐廳仍只能提供外賣,不准堂食。

重開的零售店,也必須遵守安全指引,例如量度僱員的體溫、引入免觸碰系統、為長者提供專用購物時間,以及要求店員及顧客戴口罩等。

