西奈山醫院的醫生通報,稀血藥似乎對某些新型肺炎病人有幫助。

西奈山醫院的醫生檢視2,700個病人,發現在用呼吸機的病人當中,沒用稀血藥的人,有63%不治死亡,用了稀血藥的不治率就是29%,這些病人服用多種稀血藥。

醫學界認為,情況似是新冠狀病毒會造成血液凝結,從而危及肺、腎與大腦,是造成病人死亡的主因。

醫學界目前未知道,新冠狀病毒如何形成血液凝結,但在其他的病毒感染案例中,就觀察到病會導致人體嚴重發炎。

