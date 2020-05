灣區6縣及柏克萊市不會遵從州府重開經濟指引

【KTSF 江良慧報導】

雖然州長紐森週四宣布,准許一些商業從週五起以店外取貨的形式重新開張,但灣區6個縣和東灣柏克萊市仍繼續執行居家抗疫令,暫不跟隨州府的重開指引。

加州政府雖然准許州內更多餐廳和低風險的零售及製造業從5月8日起恢復送貨和取貨生意,但灣區的柏克萊市以及Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山、Santa Clara縣、San Mateo縣表明,目前不會依從州府第二階段重開商業的指引,意味週五灣區這6個縣仍禁止非必要以及非戶外商戶恢復營業。

以上6縣一市發表聯合聲明,表示不想讓居家抗疫令的努力白費,因為每個地區的疫情狀況不同,當局會密切評估重開的各種風險,確保不會在重啟經濟後,導致新型肺炎重症患者及死亡率大幅增加,不會令醫療系統負荷過重。

儘管如此,東灣柏克萊市有一家花店正打算週五開門營業,按照州府的規定,只做送花和取花生意,不會近距離接觸客人。

Ashby花店老闆Marcy Simon說:「這會有很大差別,儘管我們本月的生意仍將下降七成,甚至有母親節,但事實上沒有其他活動,婚禮和畢業典禮。」

花店老闆說,往年5月是繁忙的一個月,如果不開店,生意損失慘重,花店已為恢復送貨取貨生意做好準備,除了店內會全面消毒,也會與顧客保持距離。

Simon說:「在店外取貨,我們會將花放在一輛推車上,你可以跟我們保持6呎距離,你可以直接從推車上取走花。」

不過根據柏克萊市的居家抗疫令,目前仍不允許花店開門做取貨和送貨生意。

當局表示,如果地方政府的法令與州府不同,則會以較嚴格的法令為基準。

