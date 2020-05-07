疫情爆發以來美國累計3,350萬人申領失業救濟

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美國上週有接近320萬人首次申領失業救濟，自新型肺炎疫情爆發7週以來，申領失業救濟的人數已累計約3,350萬人。

新型肺炎疫情觸發的居家令，令美國經濟頓時陷入停頓，各行各業被迫停工，無數員工面臨裁員。

聯邦勞工部週四公布的失業申領數字雖然仍然很高，但已從3月底至4月初出現的高峰回落，首次申領失業救濟數字已連續5週下降，在截至3月28日止的一週，有接近690萬人申領失業救濟。

勞工部的數據顯示，目前有2,270萬人正在領取失業金，在合資格領取失業金的勞工中約佔15%。

勞工部定於週五公布的失業率，市場估計有可能高達16%，如果屬實，將會是二次世界大戰後，美國錄得的最高失業率。

經濟師估計，美國上月流失約2,100萬個工作職位。

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