疫情爆發以來美國累計3,350萬人申領失業救濟

美國上週有接近320萬人首次申領失業救濟,自新型肺炎疫情爆發7週以來,申領失業救濟的人數已累計約3,350萬人。

新型肺炎疫情觸發的居家令,令美國經濟頓時陷入停頓,各行各業被迫停工,無數員工面臨裁員。

聯邦勞工部週四公布的失業申領數字雖然仍然很高,但已從3月底至4月初出現的高峰回落,首次申領失業救濟數字已連續5週下降,在截至3月28日止的一週,有接近690萬人申領失業救濟。

勞工部的數據顯示,目前有2,270萬人正在領取失業金,在合資格領取失業金的勞工中約佔15%。

勞工部定於週五公布的失業率,市場估計有可能高達16%,如果屬實,將會是二次世界大戰後,美國錄得的最高失業率。

經濟師估計,美國上月流失約2,100萬個工作職位。

