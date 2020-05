【KTSF 張麗月報導】

聯合航空(United Airlines)向旗下過萬名員工發出的最新內部備忘錄指出,在可見的將來,航空需求基本上等於零,航空旅遊一時間也不可能回復到疫情危機之前的水平。

面對這個困境,聯航計畫縮減規模最少三成,又說聯航接受聯邦紓困金到9月時就會用盡,公司的管理層和行政團隊有可能在10月裁減三成人手,即最少削減3,400人。

公司也要求高管人員放20天無薪假期,當中有部份人被要求每週工作減為4天,公司又勸諭員工自願離職。

聯航也提示飛機師,他們的職位也會有改變,機師工會預計,最快在10月1日,聯航12,200多名機師中,可能要裁減三成機師。

