英國新型肺炎死亡總數全歐洲最多 僅次美國

英國逾19萬人感染新型肺炎,29,000多人死亡,總數超越意大利,成為全歐洲最多,全球就僅次於美國,排第二。英國政府稱各國統計方法有異,難以比較疫情的嚴重性。

英國新型肺炎死亡總數成為全歐洲最多,外相藍韜文表示,現階段難以比較各國疫情和抗疫工作。

藍韜文說:「現時數據包括所有情況下死亡的人,並非所有國家都這樣做,所以我不確定跟其他國家比較是否可行,除非你可靠地得知,所有國家都以同樣方式統計,坦白說,還取決於各國數據收集得多好。」

他稱國內疫情開始放緩,但一切回復正常後,社會要重新適應並不容易。

被問到國內足球比賽下月能否恢復,藍韜文指當局正在探討運動比賽是否閉門舉行,正在與體育團體商討,強調一切須基於安全。

藍韜文並譴責疫情下,有黑客針對政府部門、醫療機構、科研機構和製藥公司等發動網絡攻擊,包括竊取有關新型肺炎的研究成果,英國國家網路安全中心相信,這些攻擊來自中國、伊朗和俄羅斯。

英國警方數字顯示,本年首3個月共有260多宗中國人受到騷擾的報案,為過去兩年同期近3倍,受害者主要是被人揮拳襲擊,當面吐痰、咳嗽和出言侮辱,警方強調會非常認真地處理這類案件。

