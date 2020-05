舊金山加大週四舉行新型肺炎網上論壇

【KTSF】

加州大學舊金山分校(UCSF)亞裔健康研究院週四將舉行有關新型肺炎的網上論壇,由醫生講解疫情最新發展,以及藥物治療的問題。

網上論壇的時間是週四下午5時至6時15分,演講嘉賓包括UCSF傳染病學系教授陳子平醫生,以及香港大學李嘉誠醫學院臨床助理教授陳福和醫生,論壇的主題是新型肺炎疫情最新資訊,以及抗病毒藥物的作用,還有新型肺炎患者分享服用瑞德西韋後的康復過程。

論壇設有問答時間,大家可以週四5點之前將問題傳真至(415) 592-9824,或電郵至http://[email protected]。

參加論壇的方法:

請在論壇開始前點擊鏈接:https://ucsf.zoom.us/j/92992157627?pwd=QXk1N08yZnpHQ3NhSGpuV3RVQ3JJdz09

鑑定號碼: 929 9215 7627

密碼: 93214600

或通過電話參加:

+1 669 219 2599 US (San Jose)

+1 669 900 6833 US (San Jose)

+1 213 338 8477 US (Los Angeles)

鑑定號碼: 929 9215 7627

密碼: 92314600

查詢Zoom詳情,請點擊:https://it.ucsf.edu/services/zoom-web-conferencing

