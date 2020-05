【KTSF】

新型肺炎疫情導致各行各業面臨艱困的經營環境,網的公司Uber宣布,將會裁減3,700名全職員工,佔公司總僱員人數約14%,行政總裁也會停薪,與公司及員工共渡時艱。

Uber總部位於舊金山,這次裁員,Uber將要支付2,000萬元遣散費和其他解僱福利,而行政總裁Dara Khosrowshahi將不會領薪至年底。

因應這次疫情,Uber會為染疫或需要隔離的司機及送外賣員工提供14天財政援助,並已凍結招聘以節省開支。

