特朗普改變主意 不會解散白宮抗疫小組

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統較早前表示,會解除白宮的抗疫專責小組,但週三他改變主意,說會無限期保留抗疫小組,甚至會擴大規模。

特朗普以及領導抗疫小組的副總統彭斯週二表示,可能在本月底結束小組的工作,不過此舉惹來猛烈批評,因為全國仍然處於疫情期間,特朗普因此改口說,將無限期繼續抗疫小組的工作,甚至會增加兩、三個成員,來應對復工復市的轉變。

特朗普說:「人們說,我們應保留小組,所以保留它。」

不過問題是,抗疫小組的醫療專家日後的工作是否有變。

國會眾議院一個小組週三舉行聽證,但白宮阻撓抗疫小組的醫療專家Anthony Fauci醫生作證,因為這個小組由民主黨人領導,不過這個小組的共和黨領袖表示,希望聆聽Fauci的意見,因為對小組和國家都有好處。

特朗普也承認,他多個月來第一次巡視阿利桑拿州Honeywell工場時,他的確有戴口罩,只不過在鏡頭前他沒有戴。

他此行未有慰問患者及死者的家屬,引起一些輿論批評他只顧生意而不顧人命。

另外,紐約時報詳細報導指,特朗普女婿Jared Kushner招攬一隊義工幫忙聯邦政府去搜羅醫療物資,但結果令事情變得更複雜,因為年輕的義工大部份人只有投資方面的經驗,而缺乏有關政府部門的物資採購知識,例如在搜羅緊急物資時,義工被告知優先處理事情時,將政治盟友放在次要位置,而往往忽視聯邦處理緊急服務的官員。

