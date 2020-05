特朗普改口風 沒再指明武漢實驗室洩毒

【有線新聞】

特朗普總統一改口風,沒再指明新型冠狀病毒來自武漢實驗室,又稱中國並非故意洩毒,但重申中方本可阻止疫情大流行,報道稱華府正拉攏盟友要求中國問責。

追溯病毒源頭演變成中美爭拗,特朗普表示問題已有確實答案:「對,我想已有答案,接下來會有公布。當前情況本來不應發生,中國理應及早通報出了問題。(你有否向習近平表達不滿?)沒有(有否計劃與他通話?)或許會,但至今沒有聯繫。」

數天前說過有「大量證據」證明武漢實驗室播毒,接受《紐約郵報》專訪時,特朗普有不同說法,澄清指控中國「外洩」病毒,是指病毒源自武漢,而非針對實驗室。

特朗普又稱,相信中方不是故意洩毒,問題是透明度不足,明明只要禁止國民出境就可「救火」,卻沒有頒布禁令,致使未能遏止疫情擴散。

美國近日頻頻向中國開火,不過特朗普表示數月前才簽署首階段貿易協議,無意挑起軍事衝突。美國有線新聞網絡報道,華府採取外交手段,尋求盟友一同施壓中國問責。

報道稱特朗普與主要官員過去數周與多國商討如何聯手應對中國隱瞞疫情,部分歐洲國家領袖對中國有相同疑慮,但亦有不少美國傳統盟友對挑動對華關係有保留。

特朗普據報亦相當謹慎,不欲破壞與中國國家主席習近平關係。是否付諸行動懲罰中國仍猶豫不決。

