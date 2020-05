舊金山所有必要服務員工可預約接受新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山所有從事必要服務的員工週二起可以預約接受新冠病毒檢測,檢測過程需時多久?民眾有什麼注意事項呢?

在居家抗疫令生效期間,所有仍然外出工作的人,包括是雜貨店、超市及餐廳職員等,當然媒體亦算是必要服務之一,以上的員工,不論有否病徵,都合資格預約檢測。

海旁30至32號碼頭是其中一個檢測中心,只服務有汽車的檢測者,每日大約能檢測400人,想做檢測的人,要預先上網預約,按週二的情況來看,即日都可以做到檢測。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「去到的時候,所有人都要將汽車的玻璃完全關上,在30及32號碼頭,工作人員設置了很多雪糕桶,汽車會駛到不同的帳篷,確保來的人隔好時間,不會一次過來。」

檢測者在第一個白色帳篷報到,為了協助不懂英語的市民,穿著全套保護衣的職員舉起中文的卡,確認檢測者是否有預約,檢查過身分證後,就可以前往進行檢測的帳篷。

在2號檢測站,醫護人員會再次確認檢測者的個人資料,並徵求檢測者的同意後,就會開始採集樣本。

根據醫護的指示,檢測者需要抬頭仰後,負責的醫護師用棉花棒伸入鼻腔採集樣本,由於棉花棒會伸得比較入,並會在鼻腔內轉3個圈採集黏液,過程中會有一點不舒服,但檢測大約兩分鐘就完成。

之後檢測者可以根據醫護師提供的檢測號碼上網查看結果,大約兩天就有結果。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生(Sunny Pak)說:「其實那條很長的棒,直接由鼻孔一直入到鼻咽喉後面,為什麼要在那拿測試呢?通常所有病毒,例如是感冒病毒,尤其是這個新冠病毒,真真正正入去我們身體,除了眼耳口鼻外,很多時就是咽喉及鼻腔後面,由那裏進去。」

除了從事必要服務的人士外,所有出現病徵的舊金山居民都可以預約檢測,白醫生表示,如果有家庭醫生,最好是回到醫生所屬的醫療機構做檢測,這樣會方便醫生跟進檢測結果。

除了海旁這裡,另一個檢測中心位於Market街以南7街600號。

