舊金山所有必要服務員工可預約接受新冠病毒檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山所有從事必要服務的員工週二起可以預約接受新冠病毒檢測，檢測過程需時多久？民眾有什麼注意事項呢？

在居家抗疫令生效期間，所有仍然外出工作的人，包括是雜貨店、超市及餐廳職員等，當然媒體亦算是必要服務之一，以上的員工，不論有否病徵，都合資格預約檢測。

海旁30至32號碼頭是其中一個檢測中心，只服務有汽車的檢測者，每日大約能檢測400人，想做檢測的人，要預先上網預約，按週二的情況來看，即日都可以做到檢測。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「去到的時候，所有人都要將汽車的玻璃完全關上，在30及32號碼頭，工作人員設置了很多雪糕桶，汽車會駛到不同的帳篷，確保來的人隔好時間，不會一次過來。」

檢測者在第一個白色帳篷報到，為了協助不懂英語的市民，穿著全套保護衣的職員舉起中文的卡，確認檢測者是否有預約，檢查過身分證後，就可以前往進行檢測的帳篷。

在2號檢測站，醫護人員會再次確認檢測者的個人資料，並徵求檢測者的同意後，就會開始採集樣本。

根據醫護的指示，檢測者需要抬頭仰後，負責的醫護師用棉花棒伸入鼻腔採集樣本，由於棉花棒會伸得比較入，並會在鼻腔內轉3個圈採集黏液，過程中會有一點不舒服，但檢測大約兩分鐘就完成。

之後檢測者可以根據醫護師提供的檢測號碼上網查看結果，大約兩天就有結果。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生（Sunny Pak）說：「其實那條很長的棒，直接由鼻孔一直入到鼻咽喉後面，為什麼要在那拿測試呢？通常所有病毒，例如是感冒病毒，尤其是這個新冠病毒，真真正正入去我們身體，除了眼耳口鼻外，很多時就是咽喉及鼻腔後面，由那裏進去。」

除了從事必要服務的人士外，所有出現病徵的舊金山居民都可以預約檢測，白醫生表示，如果有家庭醫生，最好是回到醫生所屬的醫療機構做檢測，這樣會方便醫生跟進檢測結果。

除了海旁這裡，另一個檢測中心位於Market街以南7街600號。

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