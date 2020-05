紐森料公布更多重開商業指引 市長指舊金山未必跟從

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州州長紐森預計將於週四公布重開更多商業的指引,不過舊金山市長布里德暗示,舊金山未必會跟從,此外,市府週三公開在疫情期間,田德隆區生活質素的評估報告,並提出八大改善建議。

根據市府的資料顯示,Mission區是最多確診者居住的社區,舊金山加大(UCSF)用了3日為Mission區近3,000名居民進行檢測,有62人確診。

報告發現,確診者當中,95%是拉美裔,而九成確診者是屬於需要外出工作,從事必要服務的員工。

布里德說:「越多人與人之間的互動,病毒傳播的可能性亦會越高,我知道這樣有多困難,但我們決定要重開時,必須要想清楚。」

舊金山週三新增26宗確診,累計1,754宗,死亡人數維持在31人,布里德指出,舊金山疫情走向只是趨平穩,並沒有減少的跡象。

雖然州長紐森週四會公布重開更多商業的指引,但舊金山必須根據本地的數據來作出最適當的決定,暗示舊金山市或者不會跟隨州府重開的步伐。

布里德說:「州長他提供的是對整個州的指引,但各縣是可以自行決定是否實行當中的建議,當然以本地事實為基準。」

根據市府統計顯示,自疫情爆發以來,田德隆區4月的帳幕數目比1月份激增近三倍,有268個,不但街上的露宿者越來越多,衛生情況亦很惡劣。

為了解決這個問題,市府在4月28日安排約50人到田德隆區,逐一評估區內49個路段的環境,還訪問了300名露宿者,最終將這些資料整合成報告週三公開。

報告中還提出八大改善建議,包括先在區內13個高需求的路段關閉部分路段,及減少停車位,讓露宿者有更多空間保持社交距離,安排更多洗手間及垃圾桶等,確保露宿者有食物、清潔的水,及獲得健康服務等。

另外,市府下星期將會推出名為:「Safe Sleep Village」的計劃,讓露宿者在總圖書館及Civic Center附近紮營,可容納50個帳幕,現場會有支援服務,目的是減少在行人路紮營的人,當局指未來幾星期會增加其他紮營地點。

