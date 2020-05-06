民意調查顯示美國民眾不太同意現階段重啟經濟

【KTSF 吳宇斌報導】

現時各州紛紛復市復工，一個民意調查顯示，美國民眾其實不太同意現時重啟經濟活動。

《華盛頓郵報》和馬里蘭州大學合作展開一個民意調查，在過去一個星期隨機訪問了1,005名成年美國民眾。

結果數字顯示，有63%的受訪者仍然擔心，他們可能會感染到新型冠狀病毒，並且仍未因疫情引發的醫療危機還未過去，當中分別有大約三成人認為，當地疫情頂峰已過，或者目前到達頂峰，有38%認為，最差的情況還未來。

調查報告指，現時全國有大約一半的州放寬限制，但是美國人的不安仍然成為重啟經濟的一大障礙。

根據該民意調查的數字，目前民眾去超市購買食物感到安心的人只有56%，但是對去零售服裝店購物和到餐館吃飯，就分別有67%和78%的人感到不安心。

有報導指，在已放寬措施州分中，民眾也有類似的不安心比例。

調查中，大部分受訪者反對放寬8種類型的商業，包括槍械店、堂食餐館、美甲沙龍、髮型店，以及零售商業，而零售商業則包括服裝、健身室、高爾夫和電影院等。

其中民眾最反對重開電影院，有82%美國人反對，有78%的人反對重開健身室，以及74%的人反對重開堂食餐館和美甲沙龍。

另外，美國人繼續不滿特朗普總統對疫情的處理，目前有56%的人不滿，但對地方州長的行動就比較滿意，而大多數美國人都滿意聯邦衛生專家對疫情的反應，滿意度平均有71%，白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生滿意度高達74%。

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