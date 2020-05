民意調查顯示美國民眾不太同意現階段重啟經濟

【KTSF 吳宇斌報導】

現時各州紛紛復市復工,一個民意調查顯示,美國民眾其實不太同意現時重啟經濟活動。

《華盛頓郵報》和馬里蘭州大學合作展開一個民意調查,在過去一個星期隨機訪問了1,005名成年美國民眾。

結果數字顯示,有63%的受訪者仍然擔心,他們可能會感染到新型冠狀病毒,並且仍未因疫情引發的醫療危機還未過去,當中分別有大約三成人認為,當地疫情頂峰已過,或者目前到達頂峰,有38%認為,最差的情況還未來。

調查報告指,現時全國有大約一半的州放寬限制,但是美國人的不安仍然成為重啟經濟的一大障礙。

根據該民意調查的數字,目前民眾去超市購買食物感到安心的人只有56%,但是對去零售服裝店購物和到餐館吃飯,就分別有67%和78%的人感到不安心。

有報導指,在已放寬措施州分中,民眾也有類似的不安心比例。

調查中,大部分受訪者反對放寬8種類型的商業,包括槍械店、堂食餐館、美甲沙龍、髮型店,以及零售商業,而零售商業則包括服裝、健身室、高爾夫和電影院等。

其中民眾最反對重開電影院,有82%美國人反對,有78%的人反對重開健身室,以及74%的人反對重開堂食餐館和美甲沙龍。

另外,美國人繼續不滿特朗普總統對疫情的處理,目前有56%的人不滿,但對地方州長的行動就比較滿意,而大多數美國人都滿意聯邦衛生專家對疫情的反應,滿意度平均有71%,白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生滿意度高達74%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。