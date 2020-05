奧克蘭疫情期間讓無家者及病患入住RV車（視頻）

【KTSF 梁秋玊報導】

灣區9個縣都有新增新型肺炎確診個案,加上Santa Cruz縣,總確診案例已超過9,000宗,東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf週二宣佈,在疫情期間,將為市內無家可歸者以及其他患病者推出RV車隔離計劃。

Schaaf表示,RV車隔離計劃(Isolation Trailer Program)選址在東奧克蘭Hegenberger Road 600號路段,這裡將停放州府捐贈的67輛RV車,可以收容130名無家可歸者以及患病者,讓他們有安全隔離空間,預防感染新冠病毒。

而在該計劃下,住在RV車的居民每日會有三餐,而且每輛車都有流動的自來水和排污系統,以確保安全衛生,這也是奧克蘭市府管理的第一個RV車園區。

Schaaf說:「住在那裡的人沒有居住限期,我們有房屋導航服務,所以我們最終目標是,讓那些在我們臨時居所計劃內服務的所有人,都找到永久可負擔房屋。」

Schaaf表示,加入該計劃的人必須有收到邀請,而且是東奧克蘭居民,和有心臟及肺部疾病的65歲以上長者優先,新冠病毒確診者也不能參加該計劃,須安置到其他地方隔離。

另外,Concord市宣佈,因為疫情將取消兩場在市中心舉行的年度暑期音樂會,Martinez市議會也計劃取消今年國慶節July 4th的煙花匯演以及遊行活動,Orinda、Pleasant Hill、Antioch、Vallejo,以及Novato市也已分別取消了

今年國慶節的各種慶祝活動。

截至週二,灣區9個縣,加上Santa Cruz縣,共有確診案例9,111宗,死亡個案329宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。