奧克蘭疫情期間讓無家者及病患入住RV車（視頻）

【KTSF 梁秋玊報導】

灣區9個縣都有新增新型肺炎確診個案，加上Santa Cruz縣，總確診案例已超過9,000宗，東灣奧克蘭（屋崙）市長Libby Schaaf週二宣佈，在疫情期間，將為市內無家可歸者以及其他患病者推出RV車隔離計劃。

Schaaf表示，RV車隔離計劃（Isolation Trailer Program）選址在東奧克蘭Hegenberger Road 600號路段，這裡將停放州府捐贈的67輛RV車，可以收容130名無家可歸者以及患病者，讓他們有安全隔離空間，預防感染新冠病毒。

而在該計劃下，住在RV車的居民每日會有三餐，而且每輛車都有流動的自來水和排污系統，以確保安全衛生，這也是奧克蘭市府管理的第一個RV車園區。

Schaaf說：「住在那裡的人沒有居住限期，我們有房屋導航服務，所以我們最終目標是，讓那些在我們臨時居所計劃內服務的所有人，都找到永久可負擔房屋。」

Schaaf表示，加入該計劃的人必須有收到邀請，而且是東奧克蘭居民，和有心臟及肺部疾病的65歲以上長者優先，新冠病毒確診者也不能參加該計劃，須安置到其他地方隔離。

另外，Concord市宣佈，因為疫情將取消兩場在市中心舉行的年度暑期音樂會，Martinez市議會也計劃取消今年國慶節July 4th的煙花匯演以及遊行活動，Orinda、Pleasant Hill、Antioch、Vallejo，以及Novato市也已分別取消了

今年國慶節的各種慶祝活動。

截至週二，灣區9個縣，加上Santa Cruz縣，共有確診案例9,111宗，死亡個案329宗。

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