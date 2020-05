肆虐東岸新冠病毒屬變種病毒 傳染力更強（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Los Alamos國家試驗室的科學家發現,目前肆虐美國東岸的新冠病毒屬於變種病毒,比疫情初期的病毒更加容易傳染人。

根據Los Alamos國家試驗室科學家BioRxiv醫學網站發表的一份報告,變種的新冠病毒2月開始在歐洲出現之後,便快速的傳染到美國東岸,並在4月中成為肆虐全球的主要病種。

報告指出,變種後的新冠病毒不單傳播得更快,這病種也可以使在第一波種受感染的病人再度被感染。

報告指出,變種新冠病毒外層上的刺,會讓病毒容易入侵人類的呼吸道細胞,研發疫苗和藥物人士,必須考慮針對變種病毒的疫苗。

變種新冠病毒一出現,在極短的時間內比從武漢傳播的病毒感染更多的人,一些國家的確診病例,就只是來自這變種新冠病毒,而為什麼它們更具傳染性,原因還是未知。

報告是根據來自全球對新冠病毒所做的基因排列綜合而得,調查團隊發現,新冠病毒有出現14種變種。

報告指出,在2底義大利是最先發現變種新冠病毒的國家之一,美國華盛頓州在2月出現武漢原有的新冠病毒,到了3月中,變種病毒已成為主要的傳染病毒。

紐約州在3月15日出現武漢原種新冠病毒,在幾天內就被變種病毒取代,報告並沒有列名加州的情況。

正在研製新冠病毒疫苗和藥物的科學家,原本寄望病毒不會容易變種,導致每年都需要新疫苗,這份報告證明疫苗研製將會更加複雜。

報告並沒有列明變種新冠病毒是否更具殺傷力,但是卻發現,受變種新冠病毒感染的病人,體內的病毒載量會較高,而因為新冠病毒會變種曾經染病的人,也可能重新被感染。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。