灣區放寬居家令後 舊金山華埠多了民眾外出（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區週一宣佈放寬居家令之後,舊金山華埠週二多了民眾出街。

週二華埠的Stockton街明顯見到多了人出街,人數同疫情之前相約,雖然大家都有戴口罩,但是似乎難以保持社交距離。

市府應急管理局提醒民眾,雖然舊金山和灣區有局部復市,但社區傳播案例未停止,保持社交距離非常重要,即使戴了口罩或遮蓋口鼻,不代表可以縮減人與人之間距離。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說:「最近確診數字低,大家就覺得有個假象,可以鬆一口氣,其實是因為我們做的保護工作好,大家留在家中,以及有遮蓋口鼻,保持距離和勤洗手,如果現在一鬆懈,未有疫苗和醫治方法的話,始終沒有保護性,而且如果無症狀的話,自己傳播多人的風險有幾大。」

另外,當局呼籲民眾舉報個別將貨物霸佔行人路超過市府規定的攤檔,可以打311作出投訴。

舊金山週二新增126宗確診個案,累計1,728宗,多兩人死亡,累計31人死亡。

白幹榮說:「越多測試地方,確診個案一定會升高,這是預料之內,通常測試之後,呈陽性的平均大約有9%,在舊金山來說。」

