灣區放寬居家令後 舊金山華埠多了民眾外出（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區週一宣佈放寬居家令之後，舊金山華埠週二多了民眾出街。

週二華埠的Stockton街明顯見到多了人出街，人數同疫情之前相約，雖然大家都有戴口罩，但是似乎難以保持社交距離。

市府應急管理局提醒民眾，雖然舊金山和灣區有局部復市，但社區傳播案例未停止，保持社交距離非常重要，即使戴了口罩或遮蓋口鼻，不代表可以縮減人與人之間距離。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮醫生說：「最近確診數字低，大家就覺得有個假象，可以鬆一口氣，其實是因為我們做的保護工作好，大家留在家中，以及有遮蓋口鼻，保持距離和勤洗手，如果現在一鬆懈，未有疫苗和醫治方法的話，始終沒有保護性，而且如果無症狀的話，自己傳播多人的風險有幾大。」

另外，當局呼籲民眾舉報個別將貨物霸佔行人路超過市府規定的攤檔，可以打311作出投訴。

舊金山週二新增126宗確診個案，累計1,728宗，多兩人死亡，累計31人死亡。

白幹榮說：「越多測試地方，確診個案一定會升高，這是預料之內，通常測試之後，呈陽性的平均大約有9%，在舊金山來說。」

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