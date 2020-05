KTSF創辦人Lillian Lincoln基金會贊助捐口罩給加州農場工人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

KTSF電視台創辦人成立的Lillian Lincoln基金會,在疫情期間捐助不少灣區的非牟利組織參與抗疫,基金會最近贊助一個慈善機構,捐出幾千個口罩給加州的農場工人。

我們吃的蔬菜水果,許多都是農場工人採摘的,他們每天長時間在戶外工作,卻缺乏保護裝備。

半月灣ALAS義工Jesse Hernandez說:「很多農場工人每天採摘水果,工作8小時,灰塵滾滾,但很少保護裝備,沒有口罩,甚少有手套,我們希望給他們安心,因為許多人工作後回家,家裡有小孩,很容易受到感染。」

位於中半島半月灣的ALAS非牟利機構募捐,為農場工人提供口罩等保護裝備,由於捐贈反應踴躍,現在他們的服務範圍越來越廣。

半月灣ALAS義工Cecilia Peraloza說:「最初我們只服務半月灣和沿岸一帶的農場工人,現在我們可以幫助其他的地區的農夫,包括Modesto、Santa Cruz、Santa Rosa,以及其他地區的居民,都打電話來索取口罩。」

上星期就寄出幾百個口罩給沙加緬度地區的人士,KTSF 26台已故創辦人Lillian Howell成立的Lillian Lincoln基金會,捐款給本地慈善機構Metta Heart購買幾千個口罩,週二交給ALAS分發給農場工人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。