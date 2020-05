【有線新聞】

美國最高法院大法官金斯伯格因膽囊感染要住院。

87歲的金斯伯格,周二因為膽結石引起急性膽囊炎入院接受非手術治療,現正休養,預料留醫一至兩日,法院透露她計劃透過電話參與周三的法庭口頭辯論。

金斯伯格被視為自由派,是美國最高法院年紀最大的法官。近年多次出現健康問題,先後患上肺癌及胰臟癌,又曾在辦公室跌倒,三條肋骨骨折。

