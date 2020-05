猶他州5歲男童駕車外出要買林寶堅尼

【KTSF 江良慧報導】

5歲大的男童一般都喜歡玩玩具車,不過猶他州一名5歲男童,就比較喜歡真實的汽車,而且更在母親拒絕給他買車後,自己開車去買,結果當然是被警察截停。

猶他州一名公路巡警在州際15號公路上,看到一架車左搖右擺很厲害,於是響警號把車截停,縣警當時從車後看司機位,看不到司機的頭,以為司機暈倒或不適,但當他走到司機位旁時,看到開車的竟然是個小孩,查問後更發現小孩只有5歲。

事後公路巡警發推文,說男童解釋自己和媽媽爭執,因為媽媽不肯給他買林寶堅尼,於是他趁著照顧他的哥哥或姐姐睡著,就偷走車匙開車向加州出發,不過他只是行駛了5分鐘左右就被警察截停,而且他當時口袋也只有3元,距離車價差很遠。

男童家人事後表示,他以往從來沒有開車,不知道他是怎樣學懂開車,公路巡警正諮詢地檢官是否會因此起訴男童的父母。

