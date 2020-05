專家指不能單靠數字比較各國疫情

【有線新聞】

英國增至逾19萬人感染新型肺炎,29,000多人死亡,死亡人數超越意大利,是全歐洲最多,全球就排第二。專家指由於各國情況不同,不能單靠數字比較疫情嚴重性和防疫表現。

英國和意大利至今都有約3萬人死於新型肺炎,兩國的計算方法差不多,同樣包括在醫院和社區的確診死亡人數,但意大利的檢測數量較多。

英國周二的死亡病例總數超越最早爆發疫情的意大利,但英國人口比意大利多約一成,若以人口比例來說,意大利的死亡數字仍較高,其中一個原因,可能是意大利人較年長,全國22%屬較高危的65歲以上長者比例較英國高。

意大利有超過一半死者來自重災區倫巴第,英國的死亡個案則較分散,與倫巴第差不多人口的倫敦,死亡人數佔不足兩成。

專家指現階段要比較各國疫情言之尚早,亦不能單看死亡個案總數,斷定哪個國家疫情較嚴重。

以比利時為例,截至5月初有約8,000死亡,但全國人口只有1,100萬,即是每100萬人有600多人死於新型肺炎,比例是全球之冠,這是因為比利時連在護養院死亡的懷疑個案也計算在內。

而西班牙每百萬人有500多人因疫情死亡,比例上沒有比利時那麼多,但在西班牙即使很有可能是死於新型肺炎,如果無檢測過病毒都不會計算入官方死亡數字。

值得留意的是,各國官方數字未有反映疫情引起的間接死亡數字,例如因為未能得到及時治療而死於其他疾病的人士。

因此有專家提出,各國日後可比較疫情期間不論任何原因的死亡人數比往年同期多出多少,或許可大概掌握有多少人的死與疫情有關,但這個數字未能反映疫情發展趨勢和社會因素等差異和轉變,對檢討防疫抗疫是否有意義值得深思。

