多州推行戴口罩等抗疫措施觸發暴力事件

為了抗疫各個州都推行了相應的措施,比如在公共場合要求民眾戴口罩,以及保持社交距離等,但是這些措施在南卡羅來納州、奧克拉荷馬州,還有俄亥俄州都引發了暴力事件。

Calvin Munerlyn原本是密歇根州一間商店的保安,可是卻因為要求顧客佩戴口罩被槍殺。

死者家屬Tina James說:「這簡直不可思議,因為一個口罩,我無法理解。」

檢察官表示,當時Munerlyn根據州府規定,要求一位女顧客戴上口罩,但是沒想到激怒了這名女顧客的兩位家人。

Genesee縣檢察官David Leyton說:「其中一名非洲裔男子,開始衝著Munerlyn大吼,說他不尊重其妻子,另一名非洲裔男子則走向Munerlyn,並向他開槍。」

在德州一位公園巡警,因要求公園裡的遊客保持社交距離而被推下水。

在俄亥俄州,州長因為民眾對戴口罩措施的憤怒,而迅速取消規定。

俄亥俄州州長Mike DeWine說:「這讓我很清楚的認識到,民眾無法接受政府作出這樣的規定。」

同樣的事情發生在奧克拉荷馬州的一個小鎮,該小鎮要求民眾在商店和餐廳內戴上口罩,但是售貨員和服務生們卻遭到了顧客的惡言惡語,甚至拳打腳踢,於是規定立刻被撤銷。

越來越多的人使用極端的方式對抗疫措施表達不滿,這種現象在荷蘭甚至已經普遍到擁有專屬名詞「Coronajerks」(新冠混蛋),那些認真對待預防措施的人也不甘示弱,直指違反防疫規定的人可恥,並向當局作出舉報。

在南卡羅來納州,警方稱有一名女子在超市內一邊咳嗽,一邊用舌頭舔自己的手指,並用手接觸商店內的商品,她最後被逮捕。

但是在支持和反對抗疫措施之間最大的爭議是,如何既控制病毒傳播,又保持社會秩序穩定,一些反對保持社交距離的人認為,他們是在維護自由,比如社交距離限制了他們外出工作,與朋友相聚的權利,儘管這樣很有可能會將他人置於被感染的危險之中。

