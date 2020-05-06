多州推行戴口罩等抗疫措施觸發暴力事件

【KTSF 蔡璐陽報導】

為了抗疫各個州都推行了相應的措施，比如在公共場合要求民眾戴口罩，以及保持社交距離等，但是這些措施在南卡羅來納州、奧克拉荷馬州，還有俄亥俄州都引發了暴力事件。

Calvin Munerlyn原本是密歇根州一間商店的保安，可是卻因為要求顧客佩戴口罩被槍殺。

死者家屬Tina James說：「這簡直不可思議，因為一個口罩，我無法理解。」

檢察官表示，當時Munerlyn根據州府規定，要求一位女顧客戴上口罩，但是沒想到激怒了這名女顧客的兩位家人。

Genesee縣檢察官David Leyton說：「其中一名非洲裔男子，開始衝著Munerlyn大吼，說他不尊重其妻子，另一名非洲裔男子則走向Munerlyn，並向他開槍。」

在德州一位公園巡警，因要求公園裡的遊客保持社交距離而被推下水。

在俄亥俄州，州長因為民眾對戴口罩措施的憤怒，而迅速取消規定。

俄亥俄州州長Mike DeWine說：「這讓我很清楚的認識到，民眾無法接受政府作出這樣的規定。」

同樣的事情發生在奧克拉荷馬州的一個小鎮，該小鎮要求民眾在商店和餐廳內戴上口罩，但是售貨員和服務生們卻遭到了顧客的惡言惡語，甚至拳打腳踢，於是規定立刻被撤銷。

越來越多的人使用極端的方式對抗疫措施表達不滿，這種現象在荷蘭甚至已經普遍到擁有專屬名詞「Coronajerks」（新冠混蛋），那些認真對待預防措施的人也不甘示弱，直指違反防疫規定的人可恥，並向當局作出舉報。

在南卡羅來納州，警方稱有一名女子在超市內一邊咳嗽，一邊用舌頭舔自己的手指，並用手接觸商店內的商品，她最後被逮捕。

但是在支持和反對抗疫措施之間最大的爭議是，如何既控制病毒傳播，又保持社會秩序穩定，一些反對保持社交距離的人認為，他們是在維護自由，比如社交距離限制了他們外出工作，與朋友相聚的權利，儘管這樣很有可能會將他人置於被感染的危險之中。

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