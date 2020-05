加州有眾議員動議推翻209號提案 讓選民11月表決（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

加州在1996年通過的209號提案,禁止加州實行平權法,加州眾議院有議員動議推翻209號提案,要選民在11月選舉中表決。

加州目前是全美國還沒有施行平權法9個州的其中之一,這是因為1996年的209號提案規定,加州在公立項目中,例如承包工程、徵聘和教育等項目,不能考慮申請人的性別和族裔。

加州眾議院目前有一組眾議員提出ACA 5號提案,要選民表決推翻209號提案,這動議獲得華人權益促進會和一些華裔民選官員的支持。

舊金山市參事馬兆明說:「209號提案已過時,必須立即推翻,特別是現在面臨衛生和經濟危機時,提案是在90年代一個不同的政治環境中推出,一些保守人士,如州長Pete Wilson利用種族歧視和排外態度,來歧視加州的有色族裔和移民。」

華人權益促進會的行政總監潘偉旋表示,在209號提案下,一些關於個別社區的市府政策,如在華裔社區聘請和加派華裔警員都屬非法,因此有必要推翻,而新冠肺炎疫情對少數族裔的衝擊更為明顯,非洲裔和拉美裔佔死者多數,也有更多亞裔成為仇恨犯罪的受害人。

潘偉旋說:「我們知道聯邦救市方案中的工資單保障計畫,並沒有讓女性和有色族裔平等的得到援助,他們的小商業九成被排在外。」

ACA 5號提案獲得跨黨支持,週二在加州眾議院公共就業與退休委員會獲得通過,接下來將交由撥款委員會審議。

