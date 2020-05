【KTSF】

受疫情衝擊,網上租屋初創公司Airbnb需要裁減兩成半人手,即接近1,900名員工將會丟飯碗。

Airbnb在3月底開始暫停所有市場推廣活動,以節省8億元開支,而公司高管也減薪一半。

Airbnb的總部位於舊金山,有7,500名僱員,行政總裁Brian Chesky預期,公司的營利今年會大幅下滑超過一半。

Chesky表示,被裁的員工可領至少14週底薪,身處美國的僱員繼續享有健保一年,其他國家的僱員可享有健保至年底。

