前疫苗專家指控特朗普政府漠視他提出的新型肺炎警告

【KTSF 張麗月報導】

被辭退的一名前任疫苗研發專家,週二指控特朗普政府沒有理會他較早前提出關於對新型肺炎疫情的警告,他又爆料說,由於他不認同特朗普總統支持的疫症治療法,因而遭到辭退。

這位生物醫學疫苗研發專家Rick Bright醫生在檢舉投訴中,指控聯邦衛生福利部沒有理會他在1月時提出的警告,他當時說,美國應該準備好對抗新型肺炎的爆發,但衛生福利部的高層對他的警告漠不關心,後來雙方關係更變差。

Bright醫生當時也提出要緊急關注重要醫療物資,包括口罩的短缺問題,但政府也不理睬他。

他又透露,有人用政治向他施壓,叫他准許廣泛使用一隻抗瘧疾藥物,以便在紐約和新澤西州等疫情爆發的熱點使用,但他抗拒這樣做,結果他遭到撤職。

Bright指出,這些就是政治凌駕於專業,他要求復職和徹查事件。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。