政府報告預測美國至6月底每日或有逾3千人染疫亡

【KTSF 張麗月報導】

正當各個州陸續放寬抗疫限制，重啟經濟之際，根據政府草擬的一份報告推測，在美國估計到6月底，每天染疫死亡的人數將會飆升至超過3,000人，每天新增的確診個案將會激增至大約20萬人。

根據《紐約時報》取得的政府內部文件顯示，正當特朗普總統催促各個州復工復市之際，政府私底下推測，在未來幾個星期，染疫死亡人數和新增病例都會穩步上升，估計到6月底，每天約有3,000人染疫死亡，大約等於現時染疫死亡人數的兩倍。

這些推測數字是聯邦緊急管理部門（FEMA）根據聯邦疾病防控中心（CDC）的分析而得出，預測到本月底為止，每天新增感染個案將會飆升至大約20萬宗，比現時的2.5萬宗急升很多，反映出過去7個星期的封鎖令，可以減緩疫情的蔓延，但疫症的風險仍然存在，而重啟經濟將會令情況更惡劣。

華盛頓大學的醫療研究所現時也估計，到8月初時，美國的染疫死亡人數將會飆升至逼近13.5萬人，比上月中預測的數字多出一倍，主要因為大多數州份的人口流動增加，以及5月中前，有30多個州的社交距離措施放寬，意味著人與人的接觸多了，令到疫症的傳播率也增加。

對此，特朗普已再次修改染疫死亡人數預估，由6萬改為10萬以下。

特朗普說：「我們想到在最多有150萬至220萬人喪生，那是在不得緩解下，現在希望我們會有少於10萬人喪生，這個數目很可怕，是可怕的事情，本可以被截停，本應在起源處截停，但沒有。」

他讚揚全國人努力並大規模擴展美國的醫療能量，總算能夠減慢疫情擴散，令國家得以逐漸解封，這個反映美國歷來都是憑著愛心與力量，而不是以恐懼與疑心為勝利舖路。

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