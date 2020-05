政府報告預測美國至6月底每日或有逾3千人染疫亡

【KTSF 張麗月報導】

正當各個州陸續放寬抗疫限制,重啟經濟之際,根據政府草擬的一份報告推測,在美國估計到6月底,每天染疫死亡的人數將會飆升至超過3,000人,每天新增的確診個案將會激增至大約20萬人。

根據《紐約時報》取得的政府內部文件顯示,正當特朗普總統催促各個州復工復市之際,政府私底下推測,在未來幾個星期,染疫死亡人數和新增病例都會穩步上升,估計到6月底,每天約有3,000人染疫死亡,大約等於現時染疫死亡人數的兩倍。

這些推測數字是聯邦緊急管理部門(FEMA)根據聯邦疾病防控中心(CDC)的分析而得出,預測到本月底為止,每天新增感染個案將會飆升至大約20萬宗,比現時的2.5萬宗急升很多,反映出過去7個星期的封鎖令,可以減緩疫情的蔓延,但疫症的風險仍然存在,而重啟經濟將會令情況更惡劣。

華盛頓大學的醫療研究所現時也估計,到8月初時,美國的染疫死亡人數將會飆升至逼近13.5萬人,比上月中預測的數字多出一倍,主要因為大多數州份的人口流動增加,以及5月中前,有30多個州的社交距離措施放寬,意味著人與人的接觸多了,令到疫症的傳播率也增加。

對此,特朗普已再次修改染疫死亡人數預估,由6萬改為10萬以下。

特朗普說:「我們想到在最多有150萬至220萬人喪生,那是在不得緩解下,現在希望我們會有少於10萬人喪生,這個數目很可怕,是可怕的事情,本可以被截停,本應在起源處截停,但沒有。」

他讚揚全國人努力並大規模擴展美國的醫療能量,總算能夠減慢疫情擴散,令國家得以逐漸解封,這個反映美國歷來都是憑著愛心與力量,而不是以恐懼與疑心為勝利舖路。

