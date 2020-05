加州司法部及舊金山等市告Uber, Lyft把司機列為合約員工

【KTSF】

加州司法部長Xavier Becerra聯同3個城市的檢控官週二在舊金山高等法院入稟起訴Uber和Lyft網的公司,指控兩間公司非法把旗下的司機介定為合約員工,而非僱員。

訴訟指控Uber和Lyft違反法例,沒有為司機提供基本的在職保障,例如有薪病假、失業福利、最低工資和加班費。

Becerra與舊金山檢控官Dennis Herrera表示,Uber和Lyft的做法,不僅傷害司機,也令納稅人的利益受損。

Uber與Lyft的總部都位於舊金山,訴訟指控這兩間公司違反加州的公平競爭法,以及1月生效的AB 5法案。

訴訟要求法院發出禁制令,要求Uber和Lyft為司機提供保障,同時為司機作出賠償,並就每次違例事故民事罰款2,500元。

除舊金山外,洛杉磯與聖地牙哥也加入這場訴訟。

