特朗普擬要求聯邦機構買美國製醫療產品

特朗普總統計劃簽署行政命令,要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品,避免對中國依賴。《新華社》就發表評論文章,批評美國肆意抹黑中國抗疫。

白宮貿易顧問納瓦羅接受霍士新聞訪問時說,特朗普即將簽署行政命令,要求聯邦機構採購美國製造的醫療產品和藥物,並稱新型肺炎疫情暴露美國對中國的依賴。

他未有透露當局擬定由哪些公司採購,但稱計劃為市場鬆綁,以便製藥公司在美國開展業務。

報道指財長姆欽、白宮首席經濟顧問庫德洛,以至多名商界代表都反對。

對於特朗普日前表明針對中國隱瞞疫情,威脅向中國加徵關稅,白宮副國家安全顧問波廷杰指,華府目前未有考慮對中國採取懲罰措施。

《新華社》發表評論文章,指美國政客在疫情下,不停散布政治病毒,暴露赤裸裸的「美式叢林法則」,對中國抗疫肆意抹黑之際,亦對一些國家見死不救,高價搶購歐洲國家訂購的防疫物資,對伊朗和委內瑞拉等國維持制裁,並威脅世衛,不排除組建替代機構,批評美國政客誤判形勢、打錯算盤,必將透支美國僅剩的一點點顏面和信譽。

