特朗普擬要求聯邦機構買美國製醫療產品

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特朗普總統計劃簽署行政命令，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品，避免對中國依賴。《新華社》就發表評論文章，批評美國肆意抹黑中國抗疫。

白宮貿易顧問納瓦羅接受霍士新聞訪問時說，特朗普即將簽署行政命令，要求聯邦機構採購美國製造的醫療產品和藥物，並稱新型肺炎疫情暴露美國對中國的依賴。

他未有透露當局擬定由哪些公司採購，但稱計劃為市場鬆綁，以便製藥公司在美國開展業務。

報道指財長姆欽、白宮首席經濟顧問庫德洛，以至多名商界代表都反對。

對於特朗普日前表明針對中國隱瞞疫情，威脅向中國加徵關稅，白宮副國家安全顧問波廷杰指，華府目前未有考慮對中國採取懲罰措施。

《新華社》發表評論文章，指美國政客在疫情下，不停散布政治病毒，暴露赤裸裸的「美式叢林法則」，對中國抗疫肆意抹黑之際，亦對一些國家見死不救，高價搶購歐洲國家訂購的防疫物資，對伊朗和委內瑞拉等國維持制裁，並威脅世衛，不排除組建替代機構，批評美國政客誤判形勢、打錯算盤，必將透支美國僅剩的一點點顏面和信譽。

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