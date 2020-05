美國新型肺炎確診破120萬人 特朗普政府打算解散抗疫小組

【KTSF 江良慧報導】

雖然美國多個州分陸續重開,但疫情是否受控還是沒有定論,美國週二最新確診人數已經突破120萬,死亡人數也超過7萬人,不過特朗普政府已經考慮把抗疫小組解散,讓聯邦緊急事故管理局(FEMA)接手。

特朗普總統38天以來首次離開華盛頓區,飛抵亞利桑那州,與此同時,有消息指,白宮的抗疫小組快將解散。

有白宮高層透露,最快可能在亡兵紀念日,但就強調會繼續有醫生專家向總統提意見。

特朗普週二的行程包括參觀當地一間生產口罩的廠房,總統更表示會首次戴口罩,明顯是不想重演副總統彭斯上週不戴口罩惹來批評一事。

另外,隨著更多州復工復市,病毒如何影響美國的青少年引起新的關注,紐約有15名兩歲到15歲不等的兒童要入院,部分人對新冠肺炎病毒呈陽性,他們全部都有發炎症狀,和罕見可致命的川崎病相似。

紐約市長白思豪說:「 我們已發出衛生警示讓醫護知道,若看到這新症狀發生,我們希望立即通報我們衛生部。」

一項由國家衛生研究院支持的研究,針對的就是新冠狀病毒對兒童的影響,以及他們傳播病毒的能力,是學校能否開暑期班和重開前要考慮到重要因素。

Johns Hopkins All Children’s醫生Juan Dumois說:「 我們原本已有數據顯示,尤其是在一家人的環境,帶有病毒的兒童,就算本身無症狀,也能傳染家中成年人。」

另一方面,很多州分雖然沒有達到聯邦指引所講的14天新增個案連續下降,但都照樣重開,衛生官員就擔心,會對公共衛生帶危險後果。

國立過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說:「 這病毒有巨大能力,像山火般傳播 我們都知道。」

另外, 喜歡吃肉人士的壞消息,由於多個州有多間肉類包裝廠房因僱員染病而關閉,導致肉類短缺,連鎖快餐店Wendy’s有兩成分店未能提供漢堡包和其他肉類食品。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。