舊金山市長稱洗街日仍要移車 否則會重發罰單（視頻）

舊金山宣布延遲商鋪財產稅BPP的繳交日期至6月1日,此外,市長布里德向市民發出兩大警告,包括如果市民再不保持社交距離,將會關閉Dolores公園,而在洗街日子不移走汽車,市府亦不排除重開罰單。

舊金山週一新增22宗確診,累計1,624宗,死亡人數維持29人,兩名Trader Joe’s超市員工確診,他們分別在Nob Hill及Market街以南的分店任職。

為了達到全民檢測,準備重啟經濟,市府宣布市內所有被列為從事必要服務、在居家抗疫期間仍要外出工作的人,不論是有病徵或沒有病徵,從週一起都可以免費接受檢測,預約的網址是http://sf.gov/citytestsf。

布里德說:「檢測後不代表你完全免疫,大家仍要保持社交距離,繼續遵守命令,因為你今日檢測成陰性,可能兩日後接觸過確診者就會變成陽性。」

至於其他非從事必要服務的市民,不論是無證移民還是沒有醫療保險,只要是有病徵,任何人都可以預約接受檢測。

另外,布里德表示,過去的週末見到大批市民成群結隊去到Mission區的Dolores公園遊玩,公園不但人頭湧湧,人與人之間亦沒有保持社交距離,令她非常失望。

她警告,警方未來幾天將會監察Dolores公園的情況,沒有改善的話,市府將會關閉公園。

布里德說:「這是我的最後一步,我們知道市民要呼吸新鮮空氣,想外出,但如果我們持續見到這種不良行為,Dolores公園將不會再開放。」

市府亦警告在洗街日子不將汽車移走的人,布里德指,現在之所以暫停發罰單,是因為考慮到有確診患者或長者等,或者不方便移車,但工務局發現,很多健康的人濫用市府的好意,沒有移車,這對天天洗街的職員非常不便,亦達不到清潔的效果,如果市民持續不移車,交通局將會恢復發罰單。

布里德說:「一些行動自如,又健康的,可以外出在洗街前移車的人,請你們照做,否則我們別無他法,只好重新恢復發罰單。」

對於會否效法州府,或者在星期五讓更多商鋪重新營業,布里德指,她會聽從市衛生局專家的意見,會謹慎行事,不希望操之過急,浪費了民眾過去6星期居家抗疫的犧牲。

