舊金山市長稱洗街日仍要移車 否則會重發罰單（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山宣布延遲商鋪財產稅BPP的繳交日期至6月1日，此外，市長布里德向市民發出兩大警告，包括如果市民再不保持社交距離，將會關閉Dolores公園，而在洗街日子不移走汽車，市府亦不排除重開罰單。

舊金山週一新增22宗確診，累計1,624宗，死亡人數維持29人，兩名Trader Joe’s超市員工確診，他們分別在Nob Hill及Market街以南的分店任職。

為了達到全民檢測，準備重啟經濟，市府宣布市內所有被列為從事必要服務、在居家抗疫期間仍要外出工作的人，不論是有病徵或沒有病徵，從週一起都可以免費接受檢測，預約的網址是http://sf.gov/citytestsf。

布里德說：「檢測後不代表你完全免疫，大家仍要保持社交距離，繼續遵守命令，因為你今日檢測成陰性，可能兩日後接觸過確診者就會變成陽性。」

至於其他非從事必要服務的市民，不論是無證移民還是沒有醫療保險，只要是有病徵，任何人都可以預約接受檢測。

另外，布里德表示，過去的週末見到大批市民成群結隊去到Mission區的Dolores公園遊玩，公園不但人頭湧湧，人與人之間亦沒有保持社交距離，令她非常失望。

她警告，警方未來幾天將會監察Dolores公園的情況，沒有改善的話，市府將會關閉公園。

布里德說：「這是我的最後一步，我們知道市民要呼吸新鮮空氣，想外出，但如果我們持續見到這種不良行為，Dolores公園將不會再開放。」

市府亦警告在洗街日子不將汽車移走的人，布里德指，現在之所以暫停發罰單，是因為考慮到有確診患者或長者等，或者不方便移車，但工務局發現，很多健康的人濫用市府的好意，沒有移車，這對天天洗街的職員非常不便，亦達不到清潔的效果，如果市民持續不移車，交通局將會恢復發罰單。

布里德說：「一些行動自如，又健康的，可以外出在洗街前移車的人，請你們照做，否則我們別無他法，只好重新恢復發罰單。」

對於會否效法州府，或者在星期五讓更多商鋪重新營業，布里德指，她會聽從市衛生局專家的意見，會謹慎行事，不希望操之過急，浪費了民眾過去6星期居家抗疫的犧牲。

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