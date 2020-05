舊金山男子中槍搶救不治 生前在Twitter任職

【KTSF】

舊金山Mission區上週五晚發生槍擊案,一名22歲男子中槍危殆,延至週一宣告不治,他生前在社交媒體Twitter任職。

死者是Courtney Brousseau,他於上週五晚8時20分中槍,案發地點在14街夾Guerrero街。

警方透露,當晚還有一名17歲少年中槍,他自行到醫院救醫,沒有生命危險。

Brousseau於柏克萊加大畢業,受僱於Twitter,他生前也在YMCA青年會當義工。

就在他中槍前數分鐘,他還在Twitter上發帖,說「我剛剛在Dolores公園吃了一個美味的墨西哥捲餅,在這短暫的一刻一切感覺美好」。

警方表示,兩名男疑犯年約20餘歲,他們步出車外就開槍,二人仍然在逃。

