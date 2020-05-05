舊金山男子中槍搶救不治 生前在Twitter任職

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舊金山Mission區上週五晚發生槍擊案，一名22歲男子中槍危殆，延至週一宣告不治，他生前在社交媒體Twitter任職。

死者是Courtney Brousseau，他於上週五晚8時20分中槍，案發地點在14街夾Guerrero街。

警方透露，當晚還有一名17歲少年中槍，他自行到醫院救醫，沒有生命危險。

Brousseau於柏克萊加大畢業，受僱於Twitter，他生前也在YMCA青年會當義工。

就在他中槍前數分鐘，他還在Twitter上發帖，說「我剛剛在Dolores公園吃了一個美味的墨西哥捲餅，在這短暫的一刻一切感覺美好」。

警方表示，兩名男疑犯年約20餘歲，他們步出車外就開槍，二人仍然在逃。

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