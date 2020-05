【KTSF 黃恩光報導】

舊金山靠近牛宮的地區週末發生搶劫案,華裔男事主好心想幫人時,被賊人打兼搶走部汽車。

案發現場是Velasco Avenue夾Santos街,警方表示,星期六下午4點幾,男事主開車送朋友回家後,有人在路上截停事主,說需要人幫助jump start,重新啟動汽車引擎。

匪徒走到事主的司機位,叫他開門,然後毆打事主,事主下車之後,匪徒和另一個賊人劫走事主的車。

加州公路巡警後來發現,被劫的車在101公路撞車,警方在Burlingame拘捕了一名疑犯,另一名匪徒仍然在逃。

另外,星期六傍晚時分,舊金山田德隆區發生搶金項鍊的案件,警方表示,30歲華裔男事主與一名非洲裔或拉美裔男子爭吵,後來匪徒毆打和搶走事主的金項鍊,事主受傷需要送院治療。

