北加兩縣不顧州長居家令自行宣布復市

北加州週一有兩個縣不顧州長命令,自行宣布復市,有民眾對能夠重回健身房相當興奮。

儘管加州的新型肺炎住院數字和死亡數字仍然上升,但在首府沙加緬度北面的Yuba縣和Sutter縣,週一依然重啟經濟活動。

該兩個縣目前實施兩個命令,一個是允許餐館等商業重開,另一個是居民如果不能在戶外保持社交距離,則必須要戴口罩或蒙面。

有當地民眾指,見到有人不戴口罩,但也沒有人監管。

Yuba縣表示,該縣的疫情已經受控,鑑於經濟受到極大衝擊,因此不顧州長命令重啟經濟,該縣目前有50宗確診。

而在加州和俄勒岡州接壤邊界的Modoc縣,因為至今該縣9,000名居民都沒有人確診,符合分階段安全地重啟,所以在上週五當地就重啟經濟活動,但居民也要遵守防疫指引,過去的週末都沒有問題需要上報。

