新手機程式追踪患者密切接觸者 有助控制疫情擴散（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

新型冠狀病毒能夠人傳人，因此追踪感染病毒患者的密切接觸者是控制疫情擴散重要的一環，現有一個新的手機程式能夠追踪患者的密切接觸者。

過去追踪密切接觸者為減慢或阻止傳染病疫情，例如當時伊波拉病毒和沙士疫情的擴散起到重要的作用。

到了目前的新型冠狀病毒全球大流行的疫情，各地政府採取了大量的方法，去追踪確診患者的密切接觸者，在北達科他州的衛生官員，就和一個原本用來追踪野牛的程式開發公司合作，研發出新冠肺炎確診患者密切接觸者的追踪程式，名為CARE19。

下載了CARE19這個程式的用戶，將會隨機分派到一個號碼，州府的新冠肺炎應急網站指，程式會根據號碼，全天匿名地跟蹤每一個用戶的位置。

假如密切接觸者檢測後確診，他們可以選擇向衛生當局提供他們的信息，以準確和實時的數據，幫助跟踪其他密切接觸者和預測疫情的進展。

早前矽谷兩大科技巨頭蘋果公司和Google宣布，利用智能手機和藍牙技術，研發新的技術來追踪，並通知確診者的密切接觸者。

但這種新技術有限制，用戶必須自己加入，同時也不清楚是否有足夠的人會這樣做，而沒有使用智能手機的民眾則無法獲得通知。

有研究學者指出，如果沒有追踪到足夠的密切接觸者，和檢測量不足的話，美國不能夠安全地重啟經濟活動。

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