美國確診數字達115萬 更多州解封復市

【KTSF 江良慧報導】

全球有超過350萬人確診感染新型肺炎，死亡人數更突破25萬，至於美國，確診數字達到115萬，當中有68,000多人染疫死亡，而在這個星期，就會有更多州份解封復市。

這個星期會有一半以上的州份陸續放寬居家令和社交距離的限制，當中包括佛州大部分地區，餐廳和零售商店從週一早上起復市，客容量是原來的4分1，特朗普總統認為做得好。

特朗普說：「公園重開、海灘重開，到某階段我們要重開國家，公眾都將會安全，我們學懂了許多，我們學懂了許多，我們了街到這巨大的傳染病，但我們沒有選擇，國家不能閉關自守。」

但隨著在大華盛頓區，傳染率上升，馬里蘭州共和黨州長就說重開太早。

馬里蘭州州長Larry Hogan說：「很不幸有壓力要在不安全下去做，我們很擔心這一點。」

隨著天氣回暖，也有更多人湧到戶外，紐約州長就提醒紐約人，抗疫日子仍未過去。

Cuomo說：「公眾覺得悶，想這快過去，他們看到數字下降，有假的安全感，可是每天有大約1,000宗新症，要進醫院，沒有啦，基本上已完結，才不是，我聽說其他州都重開了，不是的，我們還未走出困局。」

甚至是在密歇根州，有持槍示威者衝擊州府大樓後。

該州州長表示，拒絕在5月15日前放寬居家令。

密歇根州民主黨州長Gretchen Whitmer說：「你是否同意我也好，我在盡力保障你們，若你是住在密歇根州，我們將會聽從事實和科學，因為我們要做得對。」

而白宮抗疫小組的Deborah Birx醫生就關注示威人士沒有保持社交距離。

Birx說：「很難受很擔心，因為若他們回家並感染祖母或祖父，他們都有其他慢性病，會帶來嚴重或不幸的結果，他們餘生都會愧疚。」

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