美國確診數字達115萬 更多州解封復市

全球有超過350萬人確診感染新型肺炎,死亡人數更突破25萬,至於美國,確診數字達到115萬,當中有68,000多人染疫死亡,而在這個星期,就會有更多州份解封復市。

這個星期會有一半以上的州份陸續放寬居家令和社交距離的限制,當中包括佛州大部分地區,餐廳和零售商店從週一早上起復市,客容量是原來的4分1,特朗普總統認為做得好。

特朗普說:「公園重開、海灘重開,到某階段我們要重開國家,公眾都將會安全,我們學懂了許多,我們學懂了許多,我們了街到這巨大的傳染病,但我們沒有選擇,國家不能閉關自守。」

但隨著在大華盛頓區,傳染率上升,馬里蘭州共和黨州長就說重開太早。

馬里蘭州州長Larry Hogan說:「很不幸有壓力要在不安全下去做,我們很擔心這一點。」

隨著天氣回暖,也有更多人湧到戶外,紐約州長就提醒紐約人,抗疫日子仍未過去。

Cuomo說:「公眾覺得悶,想這快過去,他們看到數字下降,有假的安全感,可是每天有大約1,000宗新症,要進醫院,沒有啦,基本上已完結,才不是,我聽說其他州都重開了,不是的,我們還未走出困局。」

甚至是在密歇根州,有持槍示威者衝擊州府大樓後。

該州州長表示,拒絕在5月15日前放寬居家令。

密歇根州民主黨州長Gretchen Whitmer說:「你是否同意我也好,我在盡力保障你們,若你是住在密歇根州,我們將會聽從事實和科學,因為我們要做得對。」

而白宮抗疫小組的Deborah Birx醫生就關注示威人士沒有保持社交距離。

Birx說:「很難受很擔心,因為若他們回家並感染祖母或祖父,他們都有其他慢性病,會帶來嚴重或不幸的結果,他們餘生都會愧疚。」

