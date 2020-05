聖荷西國際機場規定旅客及員工要遮面防疫（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為防控新型肺炎,南灣聖荷西國際機場從週一起要求所有旅客和機場工作人員必須戴口罩或遮蓋面部,另外,美國多家航空公司也從週一起,陸續要求乘客在飛機上遮蓋面部。

聖荷西國際機場表示,遮蓋面部可以戴口罩,或用圍巾、頸套,各種布料自製的口罩,保持呼吸順暢,而且無須經常調整,避免手接觸臉部。

6歲或以下孩童無須遮蓋面部,其他豁免遮蓋面部的還包括呼吸困難的人、無法自己摘除面罩的人,或是醫生建議不要用面罩的人。

聖荷西機場會在各個出入口及機場大廳張貼或設置宣傳告示,提醒旅客遮蓋面部,同時保持至少6呎社交距離,勤洗手等防控措施。

此外,機場也會採取消毒程序,例如全天定期對高危表面進行清潔和消毒,每隔兩小時消毒廁所一次,每晚使用高效清潔劑,對機場公共區域進行深度清潔。

舊金山和東灣奧克蘭(屋崙)國際機場之前已要求進入機場的旅客和工作人員都要遮蓋面部,違規者可能面臨最高1,000元罰款甚至監禁,不過當局強調會先以教育為主。

另一方面,聯航(United)、達美(Delta)、阿拉斯加(Alaska)3家航空公司,要求所有機組人員和乘客,在飛機上也必須遮蓋面部,Frontier航空將從5月8號起實施,美國航空(American)和西南航空則從5月11號起執行這項新規定。

現階段,全美每天大概只有10萬名乘客搭飛機,不過業內人士估計,隨著居家抗疫令逐步解除,航空乘客數量也會緩步上升,而遮蓋面部搭飛機似乎也將成為未來飛行常態。

