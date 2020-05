【KTSF】

南灣Milpitas市針對大麻合法化的議題捲土重來,市議會計劃在週二晚的會議中,投票決定是否將大麻稅提案放入今年11月的選票,由選民公投。

如果提案在市議會通過,意味著Milptas市大麻合法化的議題再度引發爭議。

2018年,Milpitas市民以及多個社區組織,包括加州反毒聯盟、Better Milpitas等,曾為阻止大麻合法化做過抗爭,市議會最終通過禁令,不准許市內有任何大麻生意。

但時隔一年多,該議題在部分市議員的推動下再度捲土重來,反對大麻的組織呼籲Milpitas市民寫信給市議員,並參與明晚市議會的視訊會議,表達反對意見。

有關詳情可上網:http://BetterMilpitas.org查詢。

