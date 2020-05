華裔富家女被控謀殺案幫兇 涉用他人身分申請美國護照被判刑

【KTSF】

中半島Burlingame市一名男子,被控2016年在華裔富家女Tiffany Li捲入的謀殺案中棄置死者的屍體,他因為犯下護照詐欺罪被聯邦法院判處入獄6個月。

在象牙海岸出生的Mustapha Traore,週六被判處入獄6個月,他承認於2011年在申請美國護照時,非法使用一名法國公民的名字,觸犯不當陳述罪。

Li被控殺害前男友Keith Green一案,Li在審訊中獲判無罪,Traore則承認在Green死後充當幫兇,棄置Green的屍體。

在Keith的謀殺案中,Li與男友Kaveh Bayat被控謀殺Green,Li獲判無罪,陪審團則未能對Bayat的控罪作出一致裁決,宣告流審,之後控方決定不再起訴Bayat,Li在被起訴後,交保3,500萬元外出候審,一度引起廣泛關注。

Green是於2016年4月28日至29日被殺,Traore是Li的兼職保安及司機,他承認駕車到Sonoma縣棄置Green的屍體,Traore原本是控方的污點證人,但由於他私下聯絡辯方一名潛在證人,違反了法官的命令,控方最後撤銷Traore出庭作供。

Traore於1月10日被San Mateo縣高等法院法官判處入獄3年,但由於他案發至今已拘留3年,因此獲得釋放,但他因為在申請護照時作出虛假陳述,因此立即被聯邦外交安全服務局的探員再次拘捕。

Traore被指在申請護照時,訛稱他在法國出世,而且使用法籍男子Olivier Adella的名字填寫申請表。

Traore於象牙海岸移居到法國,於2002年以寫著Adella名字的假護照入境美國,到2011年入籍為美國公民後,再用Adella的名字申請美國護照。

Traore已被拘留差不多4個月,因此估計他在兩個月後可獲釋,但出獄後仍要在家軟禁6個月後才結束刑期。

