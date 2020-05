搵屋住專題：Fremont市有多種可負擔房屋計劃

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Fremont市近年吸引不少華裔民眾落戶,不過想在Fremont買房子卻不是一件易事,根據房產網站Zillow顯示,目前Fremont房價中位數超過100萬,其實Fremont市府也有提供多種可負擔租賃及置業計劃。

Fremont市社區發展局房屋經理Lucia Hughes說:「我們有三種可負擔房屋,第一種是可負擔租賃房屋,第二種也是可負擔租賃房屋,不過是提供給長者的,第三種是可負擔房屋給收入合資格的家庭購買。」

給予普通低收入家庭的可負擔租賃房屋,家庭年收入不能超過地區收入中位數的60%,兩人家庭大概6萬元,三人家庭大約67,000元。

至於可負擔長者租賃公寓,除了看收入還要看年齡,不同的物業規定不同,一般年滿55歲或62歲以上才能申請。

而目標是可負擔置業項目人士,家庭收入中位數需在120%以下。

Hughes說:「照兩個人計算的話,家庭收入限額是約11萬,如果家庭人數是三位,是大約13萬。」

感興趣的民眾可登錄房屋部網站獲取資訊,網站:www.fremont.gov/housing。

大家同時也可致電Fremont房屋部電話熱線:(510) 494-4500,他們也會提供翻譯及填表協助。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。