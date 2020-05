【KTSF】

電動車公司Tesla行政總裁Elon Musk與女友迎來小生命,他是Musk的第6個孩子。

Musk的女友是32歲女歌星Grimes,二人已交往兩年。

Musk是於社交帳號Twitter證實Grimes誕下兒子的消息,兒子取命X Æ A-12,他是Grimes首個孩子,而Musk與前妻育有5個孩子。

